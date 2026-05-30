「建物が燃えている」と消防に通報 30日午後、鹿屋市串良町で住宅が全焼する火事があり、焼け跡から1人が遺体で見つかりました。 警察や消防によりますと30日午後1時半頃、鹿屋市串良町で住民から「建物が燃えている」と消防に通報がありました。 火はおよそ2時間後に鎮火しましたが、この火事で無職・財部ワキさん（91）の木造平屋の住宅およそ115平方メートルが全焼しました。また焼け跡から男性1人が遺体で見つかり