湿気や暑さで寝苦しい夜が増えてくるこれからの季節。寝てもすっきりしない……そんなときは、快眠グッズの力を借りてみるのもおすすめです。今回は、人気生活雑貨専門店・ロフトのスタッフが推す「眠活アイテム4つ」を厳選。全部1000円台で買えちゃいます！アロマスプレーグローバル プロダクト プランニングビューウェル アンドグッドナイトやすらぎアロマミスト スリーピーラベンダー285ml 1408円お休み前のひと吹きで寝室を心