香川×岡山つながる食の大博覧会 香川と岡山を「食」でつなぐイベントが30日、高松市で開かれました。 高松市のサンメッセ香川で開かれた「食の大博覧会」です。香川・岡山の食文化の交流を目的に2024年から両県で毎年1回ずつ開かれています。 2026年は5月に香川、9月に岡山で開催します。76団体が86ブースを出し、自慢のご当地グルメや特産品を使ったスイーツを販売しました。 2026年も両県のコラボ