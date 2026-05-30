香川県高校総体2026 【香川県高校総体2026】30日、サッカー男子の1回戦2試合と2回戦8試合が行われました。5月31日(日)に2回戦の残り8試合が行われる予定です。 ■30日の結果〈1回戦〉高松東 5-0 香川中央小豆島中央 2-1 坂出一 〈2回戦〉高松南 1-0 蓬莱善通寺一 3-0 三本松 高松桜井 10-0 高瀬 観音寺一 1-0 英明志度