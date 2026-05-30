２７日、雲や霧の中に見え隠れする福建省福州市連江県の沿岸部に設置された風力発電施設。（ドローンから、福州＝新華社記者／姜克紅）【新華社福州5月30日】中国福建省福州市連江県の沿岸部ではここ数日、暖かく湿った空気の影響で濃霧が発生している。山頂に設置された風力発電施設が雲や霧の間から見え隠れし、周囲の海や山と相まって独特の風景を織り成している。２７日、雲や霧の中に見え隠れする福建省福州市連江県の沿岸