◇女子ゴルフツアーリゾートトラスト・レディース第3日（2026年5月30日福島県グランディ那須白河GC＝6500ヤード、パー72）第3ラウンドが行われ、18位から出たツアー未勝利の政田夢乃（25＝なないろ生命）が1イーグル、5バーディー、1ボギーの66で回り通算6アンダーで首位と2打差の2位に浮上した。今季自己最少スコア66をマークしても満足はしていない。政田は「あと3つ、4つ伸ばしてもおかしくないくらいショットがつ