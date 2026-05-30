◇交流戦日本ハム3―５巨人（2026年5月30日エスコンF）日本ハムは巨人に2連敗を喫した。1カ月ぶりの1群登板だった有原航平投手（33）は7回4失点で今季5回目を喫した。4月26日のオリックス戦以来の1軍登板で、初回に元同僚・松本に適時二塁打を浴びて先制を許した。2回は先頭のキャベッジ、続く岸田に2者連続ホームランを浴びた。3回は水野のチーム37個目の失策をきっかけにダルベックに適時打を浴びて4点目を失った