北朝鮮による拉致被害者の救出を訴える集会が開かれました。拉致被害者家族会・横田拓也代表（57）「絶対に全拉致被害者が帰国するまで諦めません。この理不尽な状況に強い怒りの気持ちを持ち続け、北朝鮮と戦い続ける覚悟があります」めぐみさんの母・横田早紀江さん（90）「（拉致被害者）本人がそのような犠牲になったままで、そんなことがあったねというような話になってしまってはいけないんです。ここ（日本）に帰ってきてよ