◇交流戦巨人5―3日本ハム（2026年5月30日エスコンF）セ・リーグ3位の巨人は敵地でパ・リーグ4位の日本ハムに連勝し、4カードぶり勝ち越しを決定。貯金3とした。巨人の連勝は10日から19日までの7連勝以来。橋上秀樹監督代行（60）は指揮を執ってから初めての連勝で3勝2敗と初めて白星先行となっている。昨季パ・リーグ最多勝の相手先発右腕・有原から初回に3番・松本の適時二塁打で先制。2回に6番・キャベッジの9号ソ