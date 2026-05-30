◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人5-3日本ハム(30日、エスコンフィールドHOKKAIDO)巨人は日本ハムとの交流戦カード2戦目、5-3で勝利しカード勝ち越しとなりました。巨人は初回、日本ハム先発・有原航平投手に対し、1アウトから浦田俊輔選手がヒットで出塁。盗塁で2塁へ進むと、松本剛選手がレフトへのタイムリーツーベースで先制点をあげます。2回には先頭のキャベッジ選手、続く岸田行倫選手が2者連続ホームランでリードを3点に広げま