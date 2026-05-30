鳥取県は、あす5月31日に都内の「とっとり・おかやま新橋館」で「マグロ解体ショー」を開催し、解体後の刺身をふるまう。【写真複数】境港産本マグロを使用…「本マグロのカルパッチョ」「本マグロのミニ丼セット」など鳥取県境港は、日本有数のクロマグロ水揚げ地として知られている。初夏に旬を迎える境港産クロマグロは、なめらかな舌触り、豊かな赤身の香り、噛むほどに広がる旨み、上品な余韻が魅力。とっとり・おかや