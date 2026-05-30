大雨災害を想定した大規模な訓練「総合水防演習」が、きょう黒部市の黒部川河川敷で行われました。この訓練は、大雨で黒部川の水位が上昇し、洪水の危険が高まったという想定のもので、昨日から運用が始まった新たな「防災気象情報」を用いて行われました。黒部川での実施は13年ぶりです。訓練には、国土交通省の北陸地方整備局や、周辺地域の消防団員など、およそ1200人が参加しました。消防団員らは、堤防の決壊を防ぐ土のう作り