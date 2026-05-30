今年3月から運転を見合わせていた、JR高山線の猪谷駅と岐阜県の杉原駅の区間がきょう運転を再開しました。JR高山線の猪谷と杉原の間の区間、富山県と岐阜県の県境近くにある第二宮川橋梁は、今年3月、橋脚周辺の地盤が川の流れで掘られる「洗掘」の現象が確認され「列車の運行に影響を及ぼす可能性があった」として、3月18日から運転を見合わせていました。JR東海は、復旧工事が完了する見込みが立ったとして、きょうの始発列車か