広島県被団協の6代目理事長に就任した原田浩さん（左）と、退任した箕牧智之さん＝30日午後、広島市中区広島県原爆被害者団体協議会（県被団協）は30日、広島市内で定期総会を開き、原爆資料館元館長の原田浩さん（86）が6代目理事長に決まった。体調不良で理事長を退任した箕牧智之さん（84）は顧問に就任。日本原水爆被害者団体協議会（被団協）の代表委員は箕牧さんが続ける。新理事長の原田さんは6歳の時、爆心地から1.9キ