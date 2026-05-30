立ち技格闘技「K―1」は30日、「K―1REVENGE」（31日、後楽園ホール）の前日計量を行った。K―1ワールドGPフェザー級王座決定戦3分3R延長1Rは石田龍大（23＝POWEROFDREAM）は57・5キロ、関口功誠（22＝ALONZAABLAZE）は57・5キロでそれぞれ計量をパス。関口は「過去一に仕上げてきました。無敗で最短でベルトを獲ってK―1を盛り上げていきたい」と10連勝でベルト奪取を誓う。石田は「過去一仕上げてくれたかど、俺も過