◇MLB ドジャース 4-2 フィリーズ(日本時間30日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が本拠地ドジャー・スタジアムで、2試合連続ホームランで第10号を放ちました。1番・指名打者で先発出場した大谷選手は3回の第2打席、スプリットを捉え、ライトスタンドへソロホームラン。今季は57試合目といままでで1番遅い歩みとなっていますが今季は昨季から続いた連続出塁記録を「53」とし、アジア選手記録を更新しています。昨季