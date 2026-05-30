プロ野球・DeNAの京田陽太選手が30日、海外FA権を取得しコメントしました。京田選手は日本大学から2016年ドラフト2位で中日に入団。1年目からショートのレギュラーをつかむと、141試合に出場し、新人王を獲得しました。中日6年間で700試合に出場し、2022年のオフシーズンにトレードでDeNAへ移籍。今季も活躍を見せ、ここまで(30日試合前時点)33試合に出場し、打率は.256をマークしています。10日の阪神戦でNPB通算543人目の1000試