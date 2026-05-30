MEGUMI（44）が29日放送のTBS系「A−Studio＋」に出演。エネルギッシュなあまりマネジャーを心配する一幕があった。Kis−My−Ft2藤ケ谷太輔は「そのエネルギッシュさとかって、どこから生まれてるんですか」と聞くと、MEGUMIは「病だと思います」と例えた。「元気なんですよマジで。やりたいと思っちゃってるんです。使命とかもないですし。やりたいんですよね」と語った。笑福亭鶴瓶は「やってるから、どんどんキレイになるしやな