秋田の伝統芸能と食が“まるごと”楽しめるイベントが秋田市で開幕し、多くの人でにぎわっています。秋田市の中心市街地で始まった「まるっと秋田博」。俳優の生駒里奈さんがオープニングに登場し会場を盛り上げました。県内各地の伝統芸能が一堂に楽しめるこのイベント、トップバッターは秋田市の竿燈まつりです。また周辺のエリアでは地元食材を使ったさまざまな料理や地ビール・地酒などが味わえます。ババヘ