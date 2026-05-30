31日のキリンチャレンジカップでアイスランド代表と対戦する日本代表の森保一監督が30日、国立競技場で公式会見に出席し、アイスランド戦までの帯同という期間限定で追加招集したDF吉田麻也(LAギャラクシー)について、アイスランド戦で先発起用したうえで、前半10分を目途に途中交代するセレモニーの形を取る考えを明らかにした。15日に発表された北中米W杯メンバー26人には選出されなかった吉田だが、アイスランド戦までとい