日本代表の森保一監督が30日、キリンチャレンジカップ・アイスランド戦の前日会見に出席し、MF南野拓実とMF三笘薫を欠く左シャドーでMF伊東純也(ゲンク)を先発起用する方針を明言した。伊東はこれまで主に右のウイングバックとシャドーで起用されていたが、無念の長期離脱となった“2枚看板”の離脱を埋める役目を託された。森保監督は会見で左シャドーの起用方針を問われ、MF中村敬斗のシャドー起用など「いろんなことを考え