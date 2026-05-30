31日のキリンチャレンジカップで日本代表と対戦するアイスランド代表が30日、国立競技場で前日練習を行った。終了後、NECナイメヘンでFW小川航基とMF佐野航大と同僚のMFウィルム・トール・ウィルムソンが日本メディアの取材に応じ、「日本は良いチームだから良い試合になると思う。楽しみにしている」と意気込みを語った。アイスランド代表通算18試合の実績を持つウィルムソンは今年1月、バーミンガムからNECに加入した194cmの