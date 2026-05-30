あすの試合に向け、意欲をのぞかせた。アイスランド代表は31日に国立競技場で行われる「キリンチャレンジカップ2026ひとつになるから強くなる。」で日本代表と対戦。アルナル・グンラウグソン監督は30日の会見に出席し、「日本代表の試合を分析すること自体が非常に楽しい、喜びに満ちたものだった。明日の試合で責任を全うして、森保(一)監督が作り上げたすばらしい代表選手としっかり戦っていきたい」と意気込みを語った。