5月29日、Bリーグは、2026年6月に開催が予定されていたFIBA主催の『BCL Asia 2026（バスケットボール チャンピオンズリーグ アジア）』が、開催延期となったことを発表した。 大会の延期の理由については「昨今の中東情勢を鑑みて」と説明。FIBAは大会を10月上旬へ延期する方針だが、具体的な日程や会場は現時点で未定。今後の詳細はFIBAとJBA、さらにBリーグが協議中であり、進展があり次第発表