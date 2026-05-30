【J1百年構想リーグプレーオフラウンド(3-4位決定戦)第1戦】(ヤンマー)C大阪 2-2(前半1-1)FC東京<得点者>[C]柴山昌也(45分+2)、登里享平(79分)[F]オウンゴール(35分)、マルセロ・ヒアン(49分)<警告>[C]井上黎生人(90分+2)[F]橋本健人(7分)、遠藤渓太(40分)観衆:18,466人主審:中村太