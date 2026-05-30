【J1百年構想リーグプレーオフラウンド(5-6位決定戦)第1戦】(パロ瑞穂)名古屋 2-2(前半1-1)町田<得点者>[名]木村勇大(10分)、高嶺朋樹(90分+2)[町]中村帆高(6分)、エリキ(78分)<警告>[町]中村帆高(21分)、前寛之(31分)、エリキ(78分)、昌子源(90分)観衆:26,656人主審:木村博之