【J1百年構想リーグプレーオフラウンド(1-2位決定戦)第1戦】(ノエスタ)神戸 5-0(前半1-0)鹿島<得点者>[神]大迫勇也3(28分、50分、90分+4)、ジエゴ(69分)、小松蓮(89分)<警告>[神]酒井高徳(45分+2)[鹿]柴崎岳(55分)観衆:24,431人主審:池内明彦├半端ない大迫勇也圧巻ハットトリック!神戸が衝撃5発!!鹿島の堅守を破って“王者奪還”に大きく前進└衝撃ハットトリックの大迫勇也「まだまだ成長していきたい」神戸が百年構