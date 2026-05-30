[5.30 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(1-4位決定戦)第1戦](長野U)※18:00開始主審:須谷雄三<出場メンバー>[カターレ富山]先発GK 1 平尾駿輝DF 13 深澤壯太DF 23 西矢慎平DF 56 岡本將成MF 7 亀田歩夢MF 9 吉平翼MF 14 谷本駿介MF 20 チョン・ウヨンMF 28 布施谷翔MF 33 高橋馨希FW 39 古川真人控えGK 31 コ・ボンジョDF 19 實藤友紀MF 8 松岡大智MF 32 溝口駿MF 34 竹中元汰FW 10 松田力FW 11 小川慶治朗FW 15 坪井