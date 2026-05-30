【J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(17-20位決定戦)第1戦】(ギオンス)相模原 4-3(延長)藤枝<得点者>[相]佐々木快(35分)、沖田空(96分)、武藤雄樹(100分)、常田克人(104分)[藤]近藤優成(16分)、河本大雅(91分)、芹生海翔(116分)<警告>[相]佐々木快(45分)、高野遼(53分)[藤]三木仁太(89分)、槙野智章(84分)主審:俵元希