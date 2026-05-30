【J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(13-16位決定戦)第1戦】(ギケンス)高知 2-3(延長)山口<得点者>[高]金原朝陽2(51分、76分)[山]山本駿亮2(6分、29分)、小林成豪(106分)<退場>[高]金原朝陽(116分)<警告>[高]三門雄大(81分)、金原朝陽2(108分、116分)[山]チェ・ヒョンチャン(34分)主審:矢野浩平