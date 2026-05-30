【J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(29-32位決定戦)第1戦】(花園)FC大阪 0-1(延長)滋賀<得点者>[滋]鈴木翔太(102分)<警告>[F]野瀬龍世(88分)、田中恵太(116分)[滋]白石智之(105分+1)主審:小林健太朗