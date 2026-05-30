【J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(25-28位決定戦)第1戦】(ロートF)奈良 4-3(延長)大分<得点者>[奈]田村翔太(60分)、望月想空2(85分、100分)、森田凜(89分)[大]有馬幸太郎(18分)、キム・ヒョンウ(28分)、吉田真那斗(44分)<警告>[奈]芝本蓮(114分)[大]岡本拓也(116分)主審:宗像瞭