【J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(29-32位決定戦)第1戦】(CFS)栃木C 3-3(PK3-1)磐田<得点者>[栃]ダヴィド・モーベルグ(36分)、齋藤恵太(67分)、乾貴哉(112分)[磐]オウンゴール(32分)、為田大貴(59分)、マテウス・ペイショット(114分)<警告>[栃]ペドロ・アウグスト(45分+1)、奥井諒(115分)[磐]角昂志郎(73分)観衆:2,300人主審:中井敏博