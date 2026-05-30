【J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(9-12位決定戦)第1戦】(レモンS)湘南 1-2(延長)いわき<得点者>[湘]山田寛人(62分)[い]中島舜(26分)、高橋勇利也(96分)<警告>[湘]池田昌生(81分)、渡邊啓吾(108分)[い]田中幹大(101分)、山中惇希(120分)主審:田中玲匡