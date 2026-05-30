[5.30 J1百年構想リーグPOラウンド(1-2位決定戦)第1戦 神戸5-0鹿島 ノエスタ]衝撃の第1戦になった。J1百年構想リーグの王者を決める東西頂上決戦で、ヴィッセル神戸が鹿島アントラーズに5-0で勝利して先勝した。主役はもちろん、FW大迫勇也だ。前半28分に直接FKを蹴り込んで先制点を決めると、後半5分にはFW武藤嘉紀の素早いスローインから、GKとの1対1を制して2点目を決める。終盤にかけても得点を重ねた神戸は、後半44分に