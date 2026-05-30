【J1百年構想リーグプレーオフラウンド(7-8位決定戦)第1戦】(Eピース)広島 2-1(前半2-1)川崎F<得点者>[広]中村草太(11分)、加藤陸次樹(20分)[川]伊藤達哉(43分)<警告>[川]マルシーニョ(35分)主審:高崎航地