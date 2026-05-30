[5.30 J1百年構想リーグPOラウンド(1-2位決定戦)第1戦 神戸5-0鹿島 ノエスタ]ヴィッセル神戸が“王者奪還”に王手をかけた。ホームでJ1百年構想リーグプレーオフラウンドの1-2位決定戦の第1戦を戦った神戸は、エースFW大迫勇也のハットっとリックなどで5得点を奪って鹿島アントラーズを破った。鹿島のホームで行う第2戦は6月6日に行う。エースが大一番で魅せた。神戸は前半28分にゴール前やや左でFKを獲得。大迫がセットして狙