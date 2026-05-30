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【J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(1-4位決定戦)第1戦】(ユアスタ)仙台 1-0(前半0-0)甲府<得点者>[仙]菅田真啓(55分)<警告>[仙]岩渕弘人(79分)[甲]武井成豪(9分)主審:山下良美└仙台が“優勝決定戦”へ! 堅守・甲府とのグループ首位対決を1-0で制す