[5.30 J2・J3百年構想リーグ・プレーオフラウンド第1戦 仙台 1-0 甲府 ユアスタ]J2・J3百年構想リーグ・プレーオフラウンド第1戦(1-4位決定戦)が30日に行われ、EAST-A首位のベガルタ仙台はホームでEAST-B首位のヴァンフォーレ甲府に1-0で勝利した。優勝をかけた第2戦でWEST-A首位のカターレ富山とWEST-B首位のテゲバジャーロ宮崎の勝者と戦う。地域リーグラウンドを圧倒的な強さで突破した仙台は前半から攻勢を仕掛け、後半10