[5.30 J1百年構想リーグプレーオフラウンド(17-18位決定戦)第1戦](ピースタ)※17:00開始主審:上田益也<出場メンバー>[V・ファーレン長崎]先発GK 1 後藤雅明DF 4 エドゥアルドDF 6 江川湧清DF 22 翁長聖MF 3 関口正大MF 5 山口蛍MF 17 高畑奎汰MF 33 笠柳翼MF 41 長谷川元希MF 44 鍋島暖歩FW 10 マテウス・ジェズス控えGK 13 波多野豪DF 23 米田隼也DF 45 ノ・ヒョンジュンDF 48 照山颯人MF 19 澤田崇MF 20 中村慶太MF 21 デ