【J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(13-16位決定戦)第1戦】(ニッパツ)横浜FC 2-1(前半1-0)大宮<得点者>[横]ルキアン(45分+4)、オウンゴール(59分)[大]カプリーニ(58分)<警告>[横]杉田隼(37分)、ジョアン・パウロ(66分)、須藤大輔(90分+4)[大]日高元(19分)主審:田邉裕樹