紫外線対策のために、日焼け止めをこまめに塗り直している。それなのに、時間が経つとファンデが浮く、Tゾーンだけテカる、触るほどヨレることはありませんか？大人世代のUVケアは、“どれだけ重ねるか”より、“どう整えながら重ねるか”が重要。最近は、完璧に塗り直すよりも、“崩れを増やさない整え方”を意識する人が増えています。“そのまま重ねる”が崩れの原因になることも汗や皮脂が残ったままUVを重ねると、ファンデー