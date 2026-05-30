ドウシシャは、「CORELLE（コレール）」を取り扱うコレールブランズと共同開発した「CORELLE IH 炊飯器」を5月下旬から、ドウシシャ公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や通販サイト、キッチン雑貨専門店などで順次販売を開始した。●コーティングなしで実現した新構造の内釜「CORELLE」は70年に米国で誕生し、欠け・破損に耐性があるガラス製食器の全米No.1ブランドとして世界24か国以上の家庭で長く親しまれている。