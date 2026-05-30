40代以降になると、「しっかりメイクしているのに疲れて見える」「毛穴を隠したいのに厚塗り感が出る」と感じることが増えていませんか？特に2026初夏は、“カバー力重視”よりも“肌そのものがキレイに見える軽さ”がトレンド。そんな今っぽい空気感に寄り添ってくれるのが、人気メイクアップアーティスト・千吉良恵子氏プロデュースの「ifoo（イフー）」です。今回は、厚塗り感なしで大人世代の毛穴・くすみ悩みに寄り添う注目ア