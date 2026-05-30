デート中は優しかったのに、その後で温度差を感じた。そんな経験はありませんか？実は男性の本音は、“会っている時”だけではなく“デート後の態度”にかなり表れるもの。本命相手には、別れた後も自然と愛情表現が続いていきます。“帰宅後すぐ”に連絡したくなる本命相手には、別れた瞬間に気持ちが切れません。「今日は楽しかったね」「ちゃんと帰れた？」と、帰宅後すぐに連絡を入れてくるでしょう。ここには、“まだつながっ