若く見せようとしているわけじゃないのに、なぜか“頑張ってる感”が出てしまう。しっかりメイクやヘアを整えているのに、どこか不自然に見えていそう。そんな風に感じることありませんか？40代以降は、“足す美容”より“引き算美容”の方が、自然に整って見えやすくなるもの。今は“全部頑張る”より、“抜く場所を作る”ことが重要になっています。“全部を同じ強さ”が重たく見える原因かも若々しく見せようとして、メイク・ヘ