空港のカウンターで、私の前に並んでいた団体客は荷物を預けるトラブルが続き、搭乗ゲートに到着する頃、出発間際になっていました。私の前に入っていった男性は、機内に持ち込めるサイズのスーツケースに、ウエストポーチと旅慣れています。機内に入ると棚は既に荷物でいっぱいです。彼は自分の席が近づいたのか、空いている空間を見つけると躊躇なく放り込みました。私も彼と同じように自分の席より、かなり前の席の棚に空間を見