周りと同じような服やメイクをしているのに、「なんだか私だけ頑張って見える」と感じることはありませんか？一方で、特別若作りしているわけではないのに、自然と若々しく見える人もいます。その差は、“流行を取り入れる量”ではなく、“軽さや抜け感のつくり方”。大人世代は、“若く見せようとすること”より、“重たく見せないこと”のほうが印象を左右しやすくなります。“全部を今っぽく”にしない若作りに見えない人は、服