ダイエットには脂肪（贅肉）を落とす有酸素運動が不可欠。でも、脂肪（贅肉）を効率良く燃やすためには“筋力をUPさせること”が大切です。だからこそ、ダイエットのためのエクササイズは有酸素運動と筋トレを同時にできると効率UP。そこで今回は有酸素運動と筋トレを同時にでき、かつ下半身の贅肉の撃退に効くジャンプするだけでOKの簡単エクササイズを紹介します。タックジャンプ（１）両脚を腰幅に開いてスクワットのポジション