普段は余裕がありそうなのに、急に不機嫌になる。他の男性の話をしていると、態度が変わる。そんな男性に心当たりありませんか？男性は、嫉妬をストレートに言葉にするより、“態度の変化”として表しやすい傾向があります。他の男性を意識した瞬間男性がやきもちを感じやすいのは、「自分以外の存在」を強く意識したとき。他の男性と楽しそうに話していたり、以前より距離を感じたり。そんな小さな変化をきっかけに、急に態度が変